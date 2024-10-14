В Минобороны рассказали, сколько человек обратилось в центры рекрутинга за неделю
В период с 7 по 13 октября в центры рекрутинга украинской армии обратились 804 человека, а общее количество обращений достигло 20 954, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
В ведомстве сообщили, 5 230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны. Больше всего запросов поступает на должности водителей, штабных работников и операторов беспилотных летательных аппаратов.
Центры рекрутинга предлагают возможность присоединиться не только к Вооруженным Силам Украины, но и к другим силовым структурам, в частности Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины.
Сейчас в Украине функционируют 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе.
Предыстория:
- Министерство обороны Украины в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.
- В июне МОУ совместно с фондом Dignitas начали проект по рекрутингу операторов беспилотников.
- Народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, который является членом комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, в интервью "Украинской правде" утверждает, что рекрутинг очень плохо наполняет украинскую армию.
- 20 сентября уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что ежемесячно через рекрутинговые центры в Силы обороны Украины приобщаются в среднем 6 500 добровольцев.