У Міноборони розповіли, скільки людей звернулося до центрів рекрутингу за тиждень

В період з 7 по 13 жовтня до центрів рекрутингу української армії звернулися 804 особи, а загальна кількість звернень досягла 20 954, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міністерство оборони України.

У відомстві повідомили, 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів.

Центри рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил України, а й до інших силових структур, зокрема Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України.

Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня.

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