Российские оккупанты казнили уже 102 украинских военнопленных - ОГП

Правоохранители имеют данные о казни 102 украинских военнопленных российскими военными на поле боя. Об этом Слідству.Інфо рассказали в Офисе Генерального прокурора, сообщает Новое время.

13 октября стало известно о казни еще девяти украинских военных, которые сдавались в плен, вблизи населенного пункта Зеленый Шлях в Курской области.

По данным аналитиков, происшествие произошло 10 октября. Известно, что погибшие двигались на позиции, которые считали тыловыми, но наткнулись на врага и вступили в бой. Из-за недостатка боеприпасов военные вынуждены были сдаться, после чего их казнили.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста, отметив нарушение Женевской конвенции.

В Офисе Генпрокурора подтвердили, что сейчас известно о 102 случаях казней украинских военнопленных россиянами.

4 октября начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов сообщал, что около 80% всех казней украинских военных россиянами состоялись в 2024 году. На тот момент было известно о гибели 93 украинских военнослужащих.