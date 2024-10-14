Російські окупанти стратили вже 102 українських військовополонених - ОГП

Правоохоронці мають дані про страту 102 українських військовополонених російськими військовими на полі бою. Про це Слідству.Інфо розповіли в Офісі Генерального прокурора, повідомляє Новое время.

13 жовтня стало відомо про страту ще дев’яти українських військових, які здавалися в полон, поблизу населеного пункту Зелений Шлях у Курській області.

За даними аналітиків, подія сталася 10 жовтня. Відомо, що загиблі рухалися на позиції, які вважали тиловими, але натрапили на ворога і вступили в бій. Через нестачу боєприпасів військові змушені були здатися, після чого їх стратили.

Омбудсмен Дмитро Лубінець вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, наголосивши на порушенні Женевської конвенції.

В Офісі Генпрокурора підтвердили, що наразі відомо про 102 випадки страт українських військовополонених росіянами.

4 жовтня начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Білоусов повідомляв, що близько 80% усіх страт українських військових росіянами відбулися у 2024 році. На той момент було відомо про загибель 93 українських військовослужбовців.