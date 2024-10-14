Армия РФ пытается прорвать украинскую оборону на Курщине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об интенсивных боях на фронте и попытках российских войск прорвать оборону на Курщине.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Провел очередную Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют" , - сообщил президент.

Президент также сообщил о глубокой аналитике Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки относительно стран и организаций, которые оказывают помощь России для ведения войны против Украины.

Анализ охватывает военную, экономическую и политическую поддержку, как открытую, так и скрытую. Президент подчеркнул важность разработки планов для ослабления этих преступных союзов вместе с партнерами.

Также во время Ставки Министерство обороны отчиталось о контрактировании оружия на текущий и следующий периоды, учитывая партнерскую помощь и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.