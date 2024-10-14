Более 60 дипучреждений Украины получили сообщение о "заминировании" - МИД

В понедельник, 14 октября, более 60 зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о якобы заминировании зданий. Их количество продолжает расти. ﻿Со ссылкой на Министерство иностранных дел, сообщает Левый берег.

Подобные письма получили и структурные подразделения МИД. Министр Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.

"Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности. В единичных случаях дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок. Приносим извинения гражданам Украины за неудобства. Ваша безопасность - это наш приоритет" , - подчеркнул глава МИД.

Он подчеркнул, что эта массированная волна никоим образом не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипучреждений. Работа продолжается в штатном режиме.

Как сообщалось, сегодня в Украине неизвестные сделали массовые сообщения о "минировании" разных объектов, в том числе министерства, городских советов и учебных заведений.