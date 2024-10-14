Комитет ВР обратился к МАГАТЭ в связи с угрозами ядерной безопасности

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси относительно угрозы ядерной безопасности в связи с массированными атаками со стороны России.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Комитет выразил глубокую признательность МАГАТЭ за непоколебимые и мужественные усилия, направленные на поддержку ядерной и энергетической безопасности Украины.

Однако, учитывая постоянную угрозу масштабных атак со стороны РФ, Комитет обратился с просьбой рассмотреть возможность установления постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ключевых украинских подстанциях и других критически важных объектах.

Отмечается, что такая мера жизненно важна для обеспечения непрерывного надзора и обеспечения ядерной и энергетической безопасности.

Напомним, российские "Шахеды" неоднократно пролетали у украинских атомных электростанций. Как отметили в "Энергоатоме", увеличение таких случаев может свидетельствовать о подготовке России к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия использует китайские спутники для съемки ядерных объектов Украины.

По его словам, если фиксируются такие попытки РФ снимать определенные объекты с помощью спутников, после этого страна-агрессор их атакует.