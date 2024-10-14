РФ нанесла экологический ущерб Украине на сумму более 2,6 трлн грн

С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на сентябрь 2024 года, Россия нанесла экологический ущерб Украине на сумму более 2,6 трлн гривен. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, сообщает Укринформ.

"Ущерб, нанесенный окружающей среде, является одним из самых больших в денежном эквиваленте, потому что это огромное количество поврежденных и уничтоженных сельскохозяйственных земель, лесных угодий природоохранного и промышленного статуса, загрязненных бассейнов наших водных артерий" , - рассказала Гринчук.

Она уточнила, что зафиксировано более 6 тыс. разных кейсов на сумму около 2,6-2,7 трлн. гривен.

Как добавила Гринчук, каждый день фиксируются пожары на сотнях гектаров лесов. При этом для тушения этих пожаров невозможно использовать традиционные средства из-за заминирования. Количество заминированных лесов оценивается в 0,5 млн га, а ориентировочный ущерб природно-заповедному фонду Украины составляет около 650 млрд гривен.