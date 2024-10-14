​РФ завдала екологічних збитків Україні на суму понад 2,6 трлн грн - Міндовкілля

Від початку повномасштабного вторгнення, станом на вересень 2024 року, Росія завдала екологічних збитків Україні на суму понад 2,6 трлн гривень. Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, повідомляє Укрінформ.

“Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій” , - розповіла Гринчук.

Вона уточнила, що зафіксовано понад 6 тис. різних кейсів на суму близько 2,6-2,7 трлн гривень.

Як додала Гринчук, щодня фіксуються пожежі на сотнях гектарів лісів. При цьому для гасіння цих пожеж неможливо використовувати традиційні засоби через замінування. Кількість замінованих лісів оцінюється у 0,5 млн га, а орієнтовна шкода природно-заповідному фонду України становить майже 650 млрд гривень.