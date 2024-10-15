США могут ограничить экспорт чипов искусственного интеллекта – Bloomberg

Представители администрации президента США Джо Байдена обсуждали ограничение продаж передовых чипов искусственного интеллекта от Nvidia Corp. и других американских компаний в отдельных странах.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

По словам источников издания, новый подход установит потолок экспортных лицензий для определенных стран в интересах национальной безопасности. Чиновники сосредоточены на странах Персидского залива, у которых растет аппетит к центрам обработки данных ИИ.

Обсуждения находятся на ранних стадиях и остаются неопределенными, сказали собеседники издания, отметив, что идея набрала обороты в последние недели. Политика будет основываться на новой структуре для упрощения процесса лицензирования поставок чипов ИИ в центры обработки данных в таких местах, как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Напомним, власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля . Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.

Вчера, 14 октября, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, заявил, что западные страны, включая страны ЕС, должны увеличить контроль за экспортной активностью компаний, производящих чувствительные электронные элементы, используемые россиянами в производстве оружия.

В правительстве Украины говорят, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с Россией по истечении срока ее действия.