Иран недоволен санкциями ЕС и отрицает поставку баллистики России
Иран выразил недовольство новыми санкция ЕС и Великобритании в отношении Тегерана и отрицает поставку баллистических ракет России, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает сайт министерства.
Европейский Союз 14 октября одобрил санкции в отношении семи человек и семи организаций, включая авиакомпанию Iran Air, за их причастность к поставкам Ираном баллистических ракет в Россию.
В список также вошли авиакомпании Saha Airlines и Mahan Air, а также заместитель министра обороны Ирана Сейед Хамза Галандари.
В то же время Великобритания добавила девять новых санкций в свой режим санкций против Ирана.
В прошлом месяце США, ссылаясь на разведданные, которыми они поделились с союзниками, заявили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана для войны против Украины.
Представитель МИД Ирана отрицает поставки баллистических ракет в Россию.
"К сожалению, некоторые европейские страны и Великобритания бездоказательно заявили, что Иран вмешался в этот конфликт военным путем, что полностью опровергнуто", - сказал Багаи, имея в виду войну Россией против Украины.
Багаи заявил, что введение новых санкций Европейским союзом и Великобританией в отношении иранских лиц и организаций якобы противоречит международному праву.
Санкциям в рамках решения ЕС также подвергались видные должностные лица Корпуса стражей исламской революции и управляющие директора Iran Aircraft Manufacturing Industries и Aerospace Industries Organization. Санкции включают заморозку активов и запрет на поездки в Европейский Союз.