WSJ: Запад не знает, как противодействовать шпионской деятельности Китая

Китайское правительство ведет масштабную шпионскую деятельность, используя не только спецслужбы, но и частные компании и гражданские лица для сбора информации и подрыва государств-соперников. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает Укринформ.

Целью шпионской активности является укрепление экономики Китая, в то же время ослабляя другие страны.

Только за последний месяц ФБР заявило, что хакеры, связанные с китайским правительством, сломали 260 тысяч подключенных к Интернету устройств на территории США и Европы.

Федеральные чиновники также утверждают, что бывшая главная помощница губернатора Нью-Йорка была китайской агентом, а отчет Конгресса обнаружил, что грузовые краны китайского производства в американских портах содержали технологию, которая могла давать Китаю незаметно контролировать их.

Западные спецслужбы бьют тревогу и просят общественность проявлять бдительность, однако глубокие экономические связи между Китаем и Западом делают обнаружение шпионов сложной задачей.

Китайская сеть поддерживаемых государством хакеров огромна и считается, что она превосходит численность киберперсонала ФБР в соотношении 50 к 1. По некоторым оценкам, в Китае над кибероперациями работают до 600 тысяч человек.

Китай сломал энергетическую и водопроводную инфраструктуру США. Это вызывает озабоченность в Вашингтоне, который опасается, что китайское правительство может серьезно нарушить работу этих критически важных служб, если Китай попытается захватить Тайвань.

Другие громкие проявления китайского шпионажа - массовое нарушение записей регистрации избирателей в Великобритании, раскрывшее домашние адреса до 40 миллионов человек, а также доступ к сетям американских провайдеров широкополосной связи, что, возможно, позволило получить доступ к прослушиванию телефонных разговоров, которые используются в уголовных расследованиях.

В отличие от Советского Союза, Китай не слишком беспокоится о том, что его шпионов вылавливают, и Пекин редко пытается обменивать своих агентов с Западом.

Европейские чиновники предупреждают, что Китай использует китайских студентов и исследователей, которые научились более эффективно избегать подозрений.

Децентрализованная, частно-государственная структура китайского шпионского аппарата является большой проблемой для Запада, поскольку ей противодействовать. Кроме того, около десяти лет назад Китай зачистил группу чиновников, которые шпионили в пользу США, что уменьшило осведомленность Америки о том, что происходит в Китае.