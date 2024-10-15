Опрос показал, чего ожидают украинцы от недавних изменений в правительстве

Три четверти украинцев (74%) считают, что в деятельности Кабинета министров ничего не изменится после недавних отставок и назначений новых министров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса КМИС.

Ожидают улучшения деятельности правительства 12%, ухудшения деятельности - 6% респондентов.

Среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому также большинство (64%) считают, что ничего не изменится в деятельности правительства после последних изменений. В то же время среди тех, кто ему доверяет, больше тех, кто ожидает определенного улучшения ситуации (19%).

При этом среди не доверяющих Зеленскому 88% считают, что в деятельности правительства ничего не изменится, и только 7% считают, что деятельность ухудшится.

Отношение к созданию правительства национального единства

Половина (50%) украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства как широкому объединению всех патриотических сил в парламенте и вне его. Отрицательно относятся - только 13%, а 33% имеют нейтральное отношение.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, если после полномасштабного вторжения отношение к правительству Украины значительно улучшилось, то дальше оценки населения начали ухудшаться.

В частности, в мае 2024 года КМИС проводил для NDI опрос, по результатам которого только 14% украинцев хорошо оценивали деятельность правительства за последний год.

"В ситуации, когда опция с выборами невозможна из-за войны, отдельные кадровые изменения могут выглядеть способом "выпустить пар" и привнести "свежесть" в восприятие правительства общественностью. Сейчас же мы видим, что нет ни значительного восторга от изменений, ни категорического неприятия" , – сказал он.

По его словам, ситуация с правительством национального единства сложнее и демонстрирует значительную зависимость от формулировки вопроса.

"Например, в конце 2023 года мы спрашивали об отношении к такому правительству, но конкретизировали, что оно будет включать коалицию "Слуги народа", "ЕС", "Батькивщины" и "Голоса". В такой конструкции 37% относились положительно и 19% - негативно. По результатам текущего опроса мы видим, что когда речь идет не об отдельных политических силах, а о самом широком объединении различных патриотических сил, тогда поддержка значительно выше" , - добавил Грушецкий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20-27 сентября 2024 среди 1001 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

В начала сентября президент Владимир Зеленский инициировал изменения в правительстве, после чего ряд министров написали заявления об отставках по собственному желанию. Затем Рада проголосовала за назначение новых министров.