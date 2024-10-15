ЕС и страны Персидского залива не согласовали проукраинские обязательства в коммюнике саммита – СМИ

Евросоюз пытается привлечь страны Персидского залива к некоторым обязательствам в пользу Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на драфт совместного заявления по результатам саммита лидеров, который состоится в Брюсселе 16 октября, сообщает Левый берег.

Саммит ЕС-Персидского залива призван продемонстрировать единство, но драфт намекает, что он подчеркнет разногласия относительно войны в Украине. В частности, ЕС предложил призыв ко всем странам прекратить материальную помощь России и осудить Иран за предоставление оккупантам ракет и дронов.

Но страны Персидского залива выступили за более общие формулировки, в которых есть призыв ко всем сторонам прекратить предоставление оружия для этой войны.

В другом разделе страны Персидского залива предложили удалить фрагмент, обещавший улучшить совместную работу по обходу санкций. ОАЭ, одно из государств Персидского залива, которое примет участие в саммите в среду, особенно раздражают западных союзников из-за уклонения от санкций.

В драфте ЕС и страны Персидского залива намерены осудить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Но прямо Россию в тексте не упоминают. Также они намерены подтвердить партнерство в сфере энергетики.