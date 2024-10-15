Bloomberg: Российские власти готовы позволить рублю достичь 100 за доллар

Российский рубль падает до отметки 100 за доллар. Но на этот раз власти, похоже, смирились с тем, что позволят ему достичь уровня, который ранее вызывал жесткую политическую реакцию, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства, и это пойдет на пользу государственному бюджету на фоне планов увеличения расходов в следующем году, сказали два анонимных источника осведомленных о ситуации. Чиновники готовы позволить рублю достичь 100 за доллар, сказали они.

Банк России полагался на межбанковские операции для расчета курса рубля с тех пор, как Московская биржа остановила торги долларом и евро после того, как США ввели санкции против этой группы в июне. Карательные меры усугубили дефицит иностранной валюты, и данные центрального банка показывают, что рубль сейчас примерно на 9% слабее. Крайний срок для компаний, желающих выйти из операций на бирже, истек 12 октября.

"В нынешней ситуации 100 рублей за доллар - это не так уж и страшно, хотя и имеет определенный инфляционный эффект", - считает бывший высокопоставленный чиновник Банка России Олег Вьюгин.

Рубль также снизился за тот же период по отношению к китайскому юаню, который стал главной альтернативой тому, что Кремль считает "токсичными" валютами с тех пор, как вторжение президента Владимира Путина на Украину в 2022 году вызвало масштабные санкции со стороны США и их союзников. Российская валюта упала на 11% по отношению к юаню на Московской бирже до 13,26, самого низкого уровня с мая.

В прошлом году рубль дважды пробивался через 100 за доллар. Центральный банк отреагировал повышением ключевой процентной ставки на 350 базисных пунктов на внеочередном заседании в августе прошлого года. Затем в октябре правительство ввело более жесткий контроль за движением капитала, потребовав от 43 групп экспортеров репатриировать 80% своих валютных доходов и продать почти все за рубли на внутреннем рынке.

Прогнозы Министерства экономики показывают, что правительство планирует более слабую валюту: чиновники ожидают, что в 2025 году средний курс составит 96,5 рубля за доллар по сравнению с 91,2 рубля в этом году.

Проблемы с платежами

Недавнее ослабление рубля отражает трудности с внешнеторговыми платежами, с которыми сталкиваются импортеры и экспортеры, считает Дмитрий Полевой, инвестиционный директор московской компании Astra Asset Management.

С ростом угрозы вторичных санкций со стороны США в июне в отношении банков ключевых торговых партнеров России, бизнес сталкивается с растущими трудностями с платежами. Теперь они получают меньше иностранной валюты и испытывают больше проблем с ее возвратом в Россию из таких стран, как Китай и Турция.

Правительство отреагировало смягчением мер, которые поддерживали рубль. Обязательная конвертация экспортной выручки была снижена вдвое с 50% до 25%. Это последовало за решениями о снижении требования к репатриации доходов до 60% в июне, а затем до 40% месяц спустя.

"Правительство вынуждено идти навстречу экспортерам", - считает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global в Казахстане.

По данным Банка России, в сентябре продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами упали на 30% по сравнению с предыдущим месяцем из-за увеличения доли расчетов в рублях.

Сразу после начала войны рубль ослаб примерно до 120 за доллар, но быстро восстановился, поскольку центробанк в экстренном порядке повысил ключевую ставку более чем вдвое до 20%, а затем начал ее постепенно смягчать.

Сейчас ставка снова составляет 19%, и она может вернуться к этому пиковому уровню на следующей неделе, поскольку центральный банк стремится охладить перегретую военную экономику России и сдержать ускоряющуюся инфляцию, которая более чем вдвое превышает целевой показатель в 4%.

По словам аналитика Мильчаковой, банку придется использовать денежно-кредитную политику, чтобы компенсировать сопутствующий ущерб от слабого рубля в виде высокой инфляции. Для бюджета низкий обменный курс всегда выгоден, считает Вьюгин.