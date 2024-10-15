Галущенко: Энергосистема входит в зиму "с наивысшим возможным уровнем готовности"

Запланированные ремонты на электростанциях Украины были завершены вовремя. Энергосистема входит в зимний сезон с "с наивысшим возможным уровнем готовности", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, которого цитирует The New York Times.

Как напоминает NYT, во время одного из интервью, бывший глава "Укрэнерго" Владими Кудрицкий утверждал, что спор с Минэнерго касался стратегии обеспечения безопасности энергоснабжения. Бывший чиновник выступал за то, чтобы Украина построила десятки небольших частных электростанций по всей территории страны, чтобы сделать энергосистему менее уязвимой к террористическим обстрелам России.

Впрочем, позиция Кудрицкого якобы противоречила позиции Галущенко, который поддерживал идею по централизации госкомпаний.

"Когда в середине июля украинское правительство приняло план децентрализации энергосистемы, эксперты и дипломаты заявили, что уже слишком поздно значительно усиливать энергоснабжение накануне зимы" , - добавляет издание.

Галущенко, в письменных ответах NYT отрицает слухи о том, что он якобы настаивал на увольнении Кудрицкого. В частности добавил, что не имеет влияния на наблюдательный совет "Укрэнерго".

По словам министра, также ложным является утверждение о том, что междоусобицы подорвали энергетическую политику Украины. Он отметил, что запланированные ремонты на электростанциях были "завершены вовремя" и энергосистема Украины входит в зимний сезон "с наивысшим возможным уровнем готовности".

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

С начала года Россия уже осуществила девять массированных атак на энергосистему Украины, что привело к дефициту мощностей в пиковые часы потребления.

Этим летом, на фоне обстрелов и повышенных температур, были восстановлены отключения электричества для бытовых потребителей. Однако в начале осени ситуация с ограничениями стабилизировалась.

Центр противодействия дезинформации обнародовал несколько возможных сценариев по электроснабжению в Украине на осенне-зимний период. По "оптимистическому" сценарию, электричество будет предоставляться в течение 12 часов в сутки.

Как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, Российская Федерация (РФ) может возобновить масштабные обстрелы в начале отопительного сезона.

Тем временем глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму. В частности, подготовка к отопительному сезону почти завершена.