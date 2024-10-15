В ВСУ подтвердили продвижение россиян в Торецке: Уже нет целых районов

Российские военные продвинулись в городе Торецк Донецкой области, оккупанты уничтожают из артиллерии целые районы.﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Сегодня [15 октября] DeepState обновил карту, показывая, что в Торецке враг продвигается. К сожалению, должна признать, что это так. Враг использует тактику: артиллерия, уничтожаем город, уничтожаем районы. В Торецке уже нет целых районов" , – сообщила Бобовникова.

Напомним, в ночь на 15 октября аналитики проекта DeepState обновили карту, указав на продвижение российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях, в частности в Торецке.

11 октября начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона сообщил, что украинская армия контролирует примерно 40-50% города Торецк в Донецкой области, тогда как остальная часть города оккупирована россиянами.

9 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона рассказал, что в городе Торецк, где не осталось ни одного уцелевшего здания, остаются около 1200 человек, которые не намерены выезжать.

7 октября, пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские оккупационные войска зашли на восточные окраины города Торецк и несколько продвинулись по одной из улиц в направлении шахты "Центральная".