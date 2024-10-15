У ЗСУ підтвердили просування росіян в Торецьку: Вже немає цілих районів

Російські військові просунулися в місті Торецьк Донецької області, окупанти знищують з артилерії цілі райони.﻿﻿ Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні [15 жовтня] DeepState оновив карту, показуючи, що в Торецьку ворог просувається. На жаль, мушу визнати, що це так. Ворог використовує тактику: артилерія, знищуємо місто, знищуємо райони. У Торецьку вже немає цілих районів" , – сказала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня аналітики проєкту DeepState оновили карту, вказавши на просування російських окупантів у Луганській та Донецькій областях, зокрема в Торецьку.

11 жовтня начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в етері телемарафону повідомив, що українська армія контролює приблизно 40-50% міста Торецьк у Донецькій області, тоді як інша частина міста окупована росіянами.

9 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону розповів, що у місті Торецьк, де не залишилося жодної вцілілої будівлі, залишаються близько 1200 людей, які не мають наміру виїжджати.

7 жовтня, речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські окупаційні війська зайшли на східні околиці міста Торецьк та дещо просунулися однією з вулиць у напрямку шахти "Центральна".