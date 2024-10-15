Кабмин снизил срок срочного оформления паспорта

В Украине снизили срок срочного оформления паспорта с десяти до семи дней. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Левый берег.

"Внесены изменения в приложение "Перечень административных услуг в сфере миграции и их стоимость" в постановление КМУ от 02.11.2016 N 770 "Некоторые вопросы предоставления административных услуг в сфере миграции" с целью приведения перечня платных услуг, предоставляемых органами и подразделениями Государственной миграционной службы Украины и размера платы за их предоставление в соответствии с ЗУ N 3709-IX" , – написал Мельничук.

В частности, дополнен Перечень административной услугой по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу и установлена ее стоимость в зависимости от срочности.

Сокращен срок с 10 до 7 рабочих дней предоставления административной услуги срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмена паспорта гражданина Украины, кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые.