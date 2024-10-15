Кабмін зменшив термін термінового оформлення паспорта

В Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта із десяти до семи днів. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Лівий берег.

"Внесено зміни у додаток "Перелік адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість" до постанови КМУ від 02.11.2016 N 770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції" з метою приведення переліку платних послуг, які надаються органами та підрозділами Державної міграційної служби України, і розміру плати за їх надання у відповідність до ЗУ N 3709-IX" , – написав Мельничук.

Зокрема, доповнено Перелік адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості.

Скорочено строк з 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше.