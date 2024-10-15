В ПФУ рассказали, сколько украинцев получают пенсии свыше 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 октября 2024 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 313 274 украинца. Это составляет 12,7% от общего числа пенсионеров (10 342 593 человека), сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные ПФУ.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 гривен - 25,8%, 2 667 096 человек, средняя пенсия - 2 761,66 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 17,3%, 1 795 235 человек, средняя пенсия - 3 544,92 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 18,6%, 1 922 339 человек, средняя пенсия - 4 414,30 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 25,6%, 2 644 649 человек, средняя пенсия - 6 860,60 гривен,

более 10000 гривен - 12,7%, 1 313 27 человека, средняя пенсия - 15 354,09 гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.

Кабинет министров утвердил бездефицитный бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Согласно документу, доходы фонда составят 864 млрд гривен, расходы 861 млрд гривен.

Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, в следующем году бюджет ПФУ также будет бездефицитным.

Как и в предыдущие годы, предусмотренный объем трансферта для Пенсионного фонда Украины позволит в полном объеме произвести выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, в том числе для ежегодной индексации пенсий.