Украинцы за границей смогут оформить пенсии дистанционно: как это сделать

Украинцы, получившие временную защиту за границей, могут оформить пенсионные выплаты или восстановить их дистанционно. Это касается лиц, достигших пенсионного возраста, а также тех, у кого выплаты были прекращены во время действия военного положения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Оформить пенсию можно в электронном виде через портал Пенсионного фонда (ПФУ) или отправив документы по почте.

Для дистанционного оформления пенсии на портале ПФУ необходимо:

Оформить электронную подпись.

Войти в личный кабинет ПФУ.

В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление о назначении пенсии".

Заполнить анкету и добавить сканированные копии документов.

Подписать и отправить заявление в электронном виде.

Информация о состоянии обработки заявления и соответствующем решении будет отображаться в личном кабинете.

Также оформить пенсию можно, отправив документы по почте. Для этого необходимо получить документы о временной защите от компетентных органов страны пребывания, перевести и легализовать их, а затем вместе с заявлением отправить по почте в ПФУ.

Кроме того, банковские счета для зачисления пенсионных выплат можно открыть дистанционно, без необходимости посещать банк лично.

Ранее сообщалось, что ПФУ обнародовал данные по пенсиям на 1 октября 2024 года. Средний размер пенсии вырос на 466,61 грн с начала года, что составляет 8,7%. Теперь средняя пенсия составляет 5851,86 грн. Рост пенсий пока опережает инфляцию.

По состоянию на 1 октября 2024 года более 10 тысяч гривен пенсии получали 1 313 274 украинца, что составляет 12,7% от общего количества пенсионеров.