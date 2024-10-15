Українці за кордоном зможуть оформити пенсії дистанційно: як це зробити

Українці, які отримали тимчасовий захист за кордоном, можуть оформити пенсійні виплати або відновити їх дистанційно. Це стосується осіб, які досягли пенсійного віку, а також тих, у кого виплати були припинені під час дії воєнного стану, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Оформити пенсію можна в електронному вигляді через портал Пенсійного фонду України (ПФУ) або відправивши документи поштою.

Для дистанційного оформлення пенсії на порталі ПФУ необхідно:

Оформити електронний підпис.

Увійти в особистий кабінет ПФУ.

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати "Заява на призначення пенсії".

Заповнити анкету та додати скановані копії документів.

Підписати й надіслати заяву в електронному вигляді.

Інформація про стан обробки заяви та відповідне рішення відображатиметься в особистому кабінеті.

Також оформити пенсію можна, надіславши документи поштою. Для цього необхідно отримати документи про тимчасовий захист від компетентних органів країни перебування, перекласти та легалізувати їх, а потім разом із заявою надіслати поштою до ПФУ.

Крім того, банківські рахунки для зарахування пенсійних виплат також можна відкрити дистанційно, без необхідності відвідувати банк особисто.

Раніше повiдомлялось, що ПФУ оприлюднив дані щодо пенсій на 1 жовтня 2024 року. Середній розмір пенсії зріс на 466,61 грн з початку року, що становить 8,7%. Тепер середня пенсія становить 5851,86 гривень. Зростання пенсій поки що випереджає інфляцію.

Станом на 1 жовтня 2024 року понад 10 тисяч гривень пенсії отримували 1 313 274 українці, що складає 12,7% від загальної кількості пенсіонерів.