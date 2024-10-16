На фронте за сутки 171 столкновение, больше всего на трех направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Больше всего боев было на Кураховском (40), Купянском (28) и Покровском (26) направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 16 октября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 65 авиаударов, в том числе сбросил 130 УАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 169 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Товстодубово, Сварково, Юнаковка, Шалыгино, Александрия, Мирополье, Ястребщина Сумской области; Ковшаровка, Малые Проходы Харьковской области; Грековка и Твердохлебово Луганской области; Торецк, Сухая Балка, Богоявленка, Большая Новоселка Донецкой области; Темировка, Малая Токмачка, Белогорье и Орехов Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

В Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 28 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеривки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого.

На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку от Торецка, Дачного и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенного пункта Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодмитровка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Кременной Балки, Цукуриного, Новоселидовки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки.

На Времивском направлении противник совершил два штурма наших позиций в районах Раздольного и Богоявления. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Малой Токмачки.

В Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 УАБ, к тому же противник совершил 191 артиллерийский обстрел.