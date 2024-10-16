На фронті за добу 171 зіткнення, найбільше на трьох напрямках – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найбільше боїв було на Курахівському (40), Куп'янському (28) та Покровському (26) напрямках.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 16 жовтня.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 65 авіаударів, зокрема скинув 130 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 4500 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове, Сваркове, Юнаківка, Шалигіне, Олександрія, Миропілля, Яструбщина Сумської області; Ківшарівка, Малі Проходи Харківської області; Греківка та Твердохлібове Луганської області; Торецьк, Суха Балка, Богоявленка, Велика Новосілка Донецької області; Темирівка, Мала Токмачка, Білогір'я та Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено наземну станцію БпЛА, артилерійську систему та польовий склад боєприпасів загарбників.

На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Дачного та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових і наступальних дій агресора у бік Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Кремінної Балки, Цукуриного, Новоселидівки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив два штурми наших позицій в районах Роздольного та Богоявленки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБ, до того ж, противник здійснив 191 артилерійський обстріл.