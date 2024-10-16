Госдеп обратился к Северной Корее после подрыва пограничных дорог
США обратились к Северной Корее с просьбой прекратить действия, увеличивающие риск конфликта после того, как Пхеньян взорвал дороги, которые связывали страну с Южной Кореей, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Миллер призвал КНДР вернуться к дипломатии и прекратить повышать напряженность.
По его словам, США внимательно следят за ситуацией в КНДР в тесной координации с Южной Кореей.
"Мы продолжаем призывать КНДР снизить напряженность и прекратить любые действия, которые могут увеличить риск конфликта. Мы также поощряем КНДР вернуться к диалогу и дипломатии", – акцентировал он.
Также он прокомментировал последние обвинения Северной Кореи относительно якобы вторжения южнокорейского беспилотника в Пхеньян. Миллер повторил призыв США к КНДР снизить напряженность.
"Что касается действий КНДР, мы видим, что она продолжает предпринимать шаги, которые повышают напряженность. Мы будем и в дальнейшем призывать их выбрать другой путь, снизить напряженность и прекратить любые действия, которые могут увеличить риск конфликта", – сказал он.
Также США обеспокоены сообщениями о возможном участии северокорейских военных в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.
Накануне Северная Корея осуществила взрывы в районах вблизи военной демаркационной линии.
Еще раньше КНДР приказала своим артиллерийским подразделениям у границы с Южной Кореей быть в полной боевой готовности и усилила противовоздушную оборону якобы в ответ на возможное проникновение южнокорейских беспилотников.
После этого стало известно, что заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл посетит Японию и Южную Корею 15-17 октября и обсудит с топ-чиновниками региональные и глобальные вызовы, включая угрозу со стороны Северной Кореи.