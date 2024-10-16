Глава МИД обсудил с Блинкеном российские удары по энергосистеме Украины

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига созвонился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним российские удары по украинской энергосистеме, сообщает Европейская правда.

По словам главы украинского МИД, Сибига говорил с Блинкеном, чтобы "подтвердить украинско-американское стратегическое партнерство и скоординировать позиции накануне важных международных событий".

"Проинформировал о российских ударах по нашей энергосистеме и наших ключевых военных и энергетических потребностях" , – отметил Сибига.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует увеличить мощность экспорта электричества в Украину, что является частью плана "смягчения" прохождения зимы в условиях российских обстрелов энергосистемы.

Накануне Энергетическое сообщество, которое объединяет государства Евросоюза и их соседей, заявило, что проблемы с сертификацией "Укрэнерго" как независимого оператора не повлияют на возможность Украины импортировать электроэнергию зимой.