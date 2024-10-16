Зеленский представил План победы

В среду 16 октября президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений, сообщает Украинская правда.

Об этом передает корреспондент УП, онлайн-трансляция.

По словам Зеленского, выполнение Плана мира зависит от партнеров Украины, а не от России.

Президент подчеркнул, что Россия не ищет честного мира, правитель государства-агрессора Владимир Путин сошел с ума и хочет войны, лично он не изменится, он глух ко всем другим.

По словам Зеленского Украина и партнеры должны вместе изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась, чтобы РФ "была принуждена к миру".

Первый пункт (и очень важный) - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности.

По словам главы государства, второй пункт - оборона, это необратимое укрепление украинской обороны и разворот войны в сторону РФ (в том силе возвращение войны на вражескую территорию). Этот пункт имеет тайное приложение.

Третий пункт - сдерживание российской агрессии. Под него тоже есть тайное приложение, к которому имеют доступ лидеры США, Британии, Италии. Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный пакет сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Четвертый пункт - стратегически-экономический потенциал Украины. Плюс тайное приложение, которое передается США и ЕС. Оно предусматривает соглашение с партнерами.

Пятый пункт - рассчитан на послевоенное время. Украинский опыт должен быть использован для всего Альянса и защиты Европы. Киев предлагает замещение американских военных в Европе украинскими после войны.

На выступлении президента в парламенте присутствовали члены правительства, в частности премьер-министр Денис Шмыгаль, первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, министр обороны Рустем Умеров, представители силового блока, среди которых - главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк, начальник ГУР Кирилл Буданов и другие, а также дипломаты.

После заседания запланировано совещание президента с руководством парламента и руководителей депутатских фракций и групп.

Что предшествовало:

В Офисе президента предупреждали, что Зеленский представит в Верховной Раде свой План победы не полностью: останутся нераскрытыми приложения документа.