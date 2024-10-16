Гетманцев: Пенсии выросли, но фактически их "съела" инфляция

По состоянию на 1 октября 2024 года, по сравнению с прошлым годом, средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, но реальная, с учетом инфляции, - на 0,7%.﻿ Об этом заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.

Средняя пенсия на 1 октября 2024 года составила 5 851,9 грн.

Распределение пенсионеров по уровню выплат:

25,8% пенсионеров получали среднюю пенсию до 3 тысяч грн.

35,9% - от 3001 до 5 000 грн.

25,6% - от 5001 до 10 000 грн.

12,7% - более 10 000 грн.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, реально (с учетом годовой инфляции) - выросла на 0,7%" , - сообщил Гетманцев.

Так, повышение средней пенсии в годовом измерении является небольшим, но "по крайней мере оно дефлировано на рост потребительских цен прежде всего за счет ежегодного перерасчета пенсий в марте этого года", утверждает нардеп.

Финансовое положение Пенсионного фонда за первые три квартала 2024 года оставалось относительно стабильным, что подкрепляется ростом средних зарплат в экономике и сохранением значительных выплат денежного обеспечения военным.

По итогам 9 месяцев план собственных поступлений от ЕСВ, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование, не выполнен на 1,9% (- 6,8 млрд грн).

Впрочем, это отставание сформировано по итогам I квартала, тогда как во II и III кварталах план перевыполнялся. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы ПФУ выросли на 9,3% (+53 млрд грн).