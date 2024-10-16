Зеленский: От партнеров все чаще звучит слово "переговоры"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в непубличной коммуникации с партнерами все чаще звучит слово "переговоры" и все реже – слово "справедливость". Об этом он рассказал в обращении к Верховной Раде во время представления своего "плана победы", сообщает Европейская правда.

Зеленский рассказал об определенном склонении к дипломатии в непубличной коммуникации с партнерами.

"Мы слышим от партнеров слово "переговоры" и значительно реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной" , – подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам президента, у Украины есть "формула мира" как гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости.

"Украинцы заслуживают достойного мира. План победы проложит путь к этому.

План победы – это гарантия, что безумцы в Кремле потеряют возможность продолжать войну. Поэтому план победы является мостом к реализации формулы мира и путем к честной дипломатии" , – подчеркнул Зеленский.

Ранее издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.

По данным агентства Bloomberg, западные союзники Украины заявили, что фиксируют готовность президента Владимира Зеленского проявить "большую гибкость" в вопросе завершения развязанной РФ войны.