Украина вернулась к наименее экономически свободным странам

Украина ухудшила свои позиции и снова оказалась в группе наиболее экономически несвободных стран мира, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается из отчета "Экономическая свобода в мире" канадского Института Фрейзера.

Украина в обновленном рейтинге заняла 150-е место среди 165 стран и территорий по сравнению со 113-м в прошлом году.

Такое падение является результатом того, что рейтинг впервые учитывает данные, собранные после начала полномасштабного вторжения.

Рядом с Украиной в конце рейтинговой таблицы оказались такие страны, как Йемен, Ливия, Иран, Аргентина, Мьянма, Алжир, Сирия, Судан, Зимбабве и Венесуэла.

Оценки Украины по ключевым компонентам экономической свободы:

Размер правительства: ухудшение с 7,29 до 5,83.

Правовая система и права собственности: ухудшение с 4,58 до 4,37.

Доступ к надежным деньгам: ухудшение с 6,39 до 4,68.

Свобода международной торговли: ухудшение с 6,68 до 6,05.

Регулирование рынка труда и бизнеса: ухудшение с 5,37 до 4,67.

Также сообщается, что Гонконг возглавил рейтинг, потеснив Сингапур на вторую позицию. За ними традиционно следуют Швейцария, Новая Зеландия и США. Также в первом квартиле уже много лет находятся страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва.

Отмечается, что средний мировой показатель экономической свободы продолжает снижаться.

Уровень глобальной экономической свободы достиг своего пика в 2019-м, но в течение следующих трех лет он снизился, что является беспрецедентным за более чем 25 лет измерения экономической свободы.