Close button

Рейтинг Зеленского медленно падает: сколько украинцев доверяют президенту

Рейтинг Зеленского медленно падает: сколько украинцев доверяют президенту
Фото: president.gov.ua

На сентябрь 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев. В то же время, его рейтинг постепенно падает, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова.

Президенту доверяют 51,2% украинцев, не доверяют 41,5%, еще 7,3% затруднились с ответом.

По сравнению с июнем 2024 года уровень баланса доверия-недоверия снизился с +16,0% до +9,7%. Три месяца назад Зеленскому доверяли 53,8% респондентов, не доверяли 37,8%.

В то же время год назад, в сентябре 2023 года, Зеленскому доверяли 74,8% респондентов, не доверяли 18,6%, а баланс составил +56,2%.

Рейтинг Зеленского медленно падает: сколько украинцев доверяют президенту осенью 2024 года

Доверие к другим политикам

Также положительный баланс имеют глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким (+11,4%), глава СБУ Василий Малюк (9,2%) и министр цифровой трансформации Михаил Федоров (6,7%).

Остальные имеют отрицательный баланс. В частности:

  • телеведущий Сергей Притула -3,9%,
  • советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк -4,8%,
  • мэр Киева Виталий Кличко -7,7%
  • министр обороны Рустем Умеров -11,3%,
  • министр образования и науки Оксен Лесовой -12,0%,
  • первый вице-премьер Юлия Свириденко -12,4%,
  • министр иностранных дел Андрей Сибига -13,0%,
  • министр внутренних дел Игорь Клименко -13,2%,
  • вице-премьер-министр Алексей Кулеба -13,9%,
  • вице-премьер-министр Ольга Стефанишина -15,1%,
  • министр энергетики Герман Галущенко -20,9%,
  • глава финансового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев - 22,7%,
  • премьер Денис Шмыгаль -22,7%,
  • заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук -25,6%,
  • председатель Верховной рады Руслан Стефанчук -35,1%,
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак -40,6%,
  • пятый президент Петр Порошенко -45,5%,
  • руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия -46,6%,
  • депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая -54,5%,
  • экс-премьер Юлия Тимошенко -65,1%.
  • глава партии ОПЗЖ Юрий Бойко -74,8%.

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года 2024 методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 37% – не доверяют. С мая показатели практически не изменились.

Новости

Популярные темы форума

analytics