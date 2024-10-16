В ТЦК заявили об увеличении количества добровольцев после рейдов в публичных местах

Рейды в публичных местах увеличили количество добровольных появлений в ТЦК. Так, в телемарафоне прокомментировала действия территориальных центров комплектации в публичных местах офицерка сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак, сообщает Укринформ.

"По работе в публичных местах данные действия были эффективны. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам" , - сказала Козак.

По ее словам, несмотря на все, многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, из-за чего подобные меры оповещения необходимо продолжать.

"Если мы посмотрим на эффективность этих мер, то мне неизвестны случаи в отношении граждан, которые имели в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-либо задержаниям или доставке в ТЦК. Если мы обратимся к нормативно-правовой базе, есть очень много механизмов побуждать гражданина самостоятельно посетить ТЦК" , - добавила офицерша.

Она отметила, что работа проходит в правовом поле по тем нормативно-правовым актам, которые позволяют проводить такие мероприятия по оповещению.