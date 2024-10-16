Пользователей "Резерв+" предупредили об опасном вирусе, который рассылают в Telegram, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Так, правительственная команда реагирования CERT-UA получила информацию об активном распространении вредоносного программного обеспечения через аккаунт @reserveplusbot.

Злоумышленники рассылают сообщения с предложением установить "специальное программное обеспечение", прикрепляя архив под названием "RESERVPLUS.zip". Как выяснилось, архив содержит вредоносное ПО MEDUZASTEALER, похищающее файлы с устройств пользователей.

Учетная запись @reserveplusbot создана под видом официального Telegram-бота технической поддержки приложения для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+". Важно отметить, что в мае 2024 этот бот действительно использовался как один из контактов техподдержки приложения "Резерв +".

CERT-UA уже приняла меры для минимизации угрозы, но призывает пользователей быть осторожными. Ссылки на этот контакт, ранее публиковавшиеся на официальных страницах государственных органов, теперь ведут на злонамеренную учетную запись.

В связи с этим пользователям рекомендуется воздержаться от взаимодействия с аккаунтом @reserveplusbot и не загружать из него никаких файлов.

Служба спецсвязи отмечает: если вы подозреваете, что стали жертвой атаки, немедленно информируйте:

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA (incidents@cert.gov.ua, моб.+38 (044) 281-88-25).