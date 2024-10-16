Опрос показал, как украинцы относятся к выборам до завершения войны

Только 28% украинцев поддерживают идею проведения президентских или парламентских выборов до окончания войны, тогда как 56% выступают против этого, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 26 сентября 2024 года.

Социологи отмечают, что поддержка идеи проведения выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к действующей власти, прежде всего к Президенту Украины.

Среди тех, кто доверяет Президенту, только 17% высказались в пользу таких выборов, тогда как 69% - против.

В то же время, среди тех, кто не доверяет главе государства, поддержка проведения выборов достигает 41%, тогда как 42% - против.

В меньшей степени поддержка идеи проведения президентских и парламентских выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к Верховной Раде: среди тех, кто ей доверяет, 23% поддержали бы такие выборы (не поддержали бы - 63,5%), а среди тех, кто ей не доверяет - соответственно 30% и 54%.

Справочно: Опрос проводился с 20 по 26 сентября 2024 года методом личного интервью на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).