Стал известен победитель тендера для восстановления "Охматдета"

Победителем тендера для срочных противоаварийных работ в поврежденном россиянами корпусе "Охматдета" стало ООО "ЮНИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ". В результате аукциона стоимость снизилась с 9,5 млн. до 7,5 млн. гривен. Со ссылкой на пресс-службу "Охматдета", сообщает Левый берег.

С победителем уже подписали договор. Название закупки, проведенной в системе Prozorro – проведение первоочередных противоаварийных работ по защите от внешнего воздействия здания современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ.

Плательщиком является благотворительный фонд "Таблеточки".

"Важно отметить, что во время проведения ремонта врачи будут продолжать оказание медицинской помощи в этом корпусе" , – заверили в больнице.

Для лечения пациентов будут использовать помещения поврежденного современного корпуса. Поэтому выполнить комплекс работ, которые обеспечат условия его функционирования в зимний период, является первоочередной задачей.

Что известно о победителе

По данным YouControl, уполномоченным лицом ООО "ЮНИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" является Иван Щебетун. Основным видом деятельности компании указана организация постройки зданий. Юридическое лицо зарегистрировано в Киеве, уставный капитал – 50 000 грн.

Эта ООО по результатам тендеров и раньше получала контракты, в частности для Центра обслуживания подразделений Национальной полиции Украины (более 800 000 грн) и Управления образования Вишневого городского совета Бучанского района (более 200 млн гривен).

Компания реализует проекты по жилой и коммерческой застройке: построила два коттеджных городка в Гатном и дуплексы в Крюковщине.