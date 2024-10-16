Став відомий переможець тендеру для відбудови "Охматдиту"

Переможцем тендеру для термінових протиаварійних робіт в пошкодженому росіянами корпусі "Охматдиту" стала ТОВ "ЮНІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ". В результаті аукціону вартість знизилася з 9,5 млн до 7,5 млн гривень. З посиланням на пресслужбу "Охматдиту", повідомляє Лівий берег.

З переможцем уже підписали договір. Назва закупівлі, проведеної в ситемі Prozorro – проведення першочергових протиаварійних робіт з захисту від зовнішнього впливу будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ.

Платником є благодійний фонд "Таблеточки".

"Важливо зазначити, що протягом проведення ремонту лікарі продовжуватимуть надання медичної допомоги у цьому корпусі" , – запевнили в лікарні.

Для лікування пацієнтів використовуватимуть приміщення пошкодженого сучасного корпусу. Тому виконати комплекс робіт, які забезпечать умови для його функціонування в зимовий період, є першочерговим завданням.

Що відомо про переможця

За даними YouControl, уповноваженою особою ТОВ "ЮНІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" є Іван Щебетун. Основним видом діяльності компанії вказана організація будівництва будівель. Юридична особа зареєстрована в Києві, статутний капітал – 50 000 грн.

Ця ТОВ за результатами тендерів і раніше отримувала контракти, зокрема для Центру обслуговування підрозділів Національної поліції України (на понад 800 000 грн) та Управління освіти Вишневої міської ради Бучанського району (на понад 200 млн гривень).

Компанія реалізовує проєкти з житлової і комерційної забудови: побудувала два котеджних містечки в Гатному і дуплекси в Крюківщині.