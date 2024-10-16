Под Москвой застрелили полковника российского спецназа - росСМИ

Под Москвой был застрелен полковник армейского спецназа РФ Никита Кленков. Он принимал участие в войне против Украины. Cо ссылкой на 112 в Telegram и российское издание РБК в Telegram, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По информации 112, заместитель начальника управления воинской части Кленков выехал из своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Около выезда из деревни Меленки по автомобилю открыли огонь. Стреляли в упор не менее восьми раз, попали в водительское стекло. В результате этого полковник был ликвидирован.

По неподтвержденной информации, российские правоохранители нашли на месте происшествия гильзы от 9-мм пистолета. В розыск объявили Mitsubishi Outlander 2012 года выпуска. Правоохранители уже объявили план перехват.

В свою очередь РБК со ссылкой на источники пишет, что Кленков - "участник военной операции в Украине". По неподтвержденным данным, оккупант вернулся с фронта только неделю назад.

Следственный комитет РФ уже отчитался о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины.