В тайных дополнениях "плана победы" говорится об ударах по РФ - Подоляк

В тайных дополнениях плана победы Украины говорится о возможности ударов по территории России. Также отмечается, какое оружие для этого необходимо.﻿ Со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По его словам, в тайных дополнениях, которые не раскрыли обществу, говорится о разрушении логистики врага, уничтожении важных объектов, в том числе и мест накопления войск.

"Мы коснулись плана победы. Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружие" , - сказал Подоляк.

В среду, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в парламенте план победы Украины. Он состоит из пяти пунктов, касающихся обороны, военной, экономической сфер и безопасности.

Также, по словам президента, план содержит три тайных дополнения, которые представили отдельным партнерам. Детальнее о плане победы Украины - по ссылке.

Добавим, что в плане победы содержится обязательное приглашение Украины в НАТО. В Украине считают, что приглашение нужно до того, как Джо Байден уйдет из Белого дома.