В ОГП отреагировали на информацию о 50 прокурорах, купивших инвалидность

Офис Генерального прокурора отреагировал на информацию о полсотни прокурорах Хмельницкой областной прокуратуры, получивших группы инвалидности, сообщает Левый берег.

Как говорится в заявлении ОГП, Андрей Костин подписал указ о проведении служебного расследования.

«Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры. Комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств» , - отметили в Офисе Генпрокурора.

Информацию 16 октября обнародовал журналист Юрий Бутусов. По его словам, 49 прокуроров Хмельнитчины "во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ".

Бутусов отметил, что почти все прокуроры оказались инвалидами второй группы согласно решению главврача МСЭК Татьяны Крупы. Они много лет получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность согласно решениям начальника Пенсионного фонда, которым является сын Крупы.