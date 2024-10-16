В ОГП відреагували на інформацію про 50 прокурорів, які купили інвалідність

Офіс Генерального прокурора відреагував на інформацію про майже пів сотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури, які отримали групи інвалідності, повідомляє Лівий берег.

Як ідеться в заяві ОГП, Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування.

«Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин» , - зауважили в Офісі Генпрокурора.

Інформацію 16 жовтня оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, 49 прокурорів Хмельниччини «на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ».

Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким є син Крупи.