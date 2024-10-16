РФ готовит удары по ядерной энергетике - Сибига

Российская Федерация имеет значительное преимущество в воздушном пространстве. Россияне могут готовить удары по ядерной энергетике Украины.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместном брифинге с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"У России есть полное доминирование в воздухе. Она ежедневно бомбит наших военных, она уничтожает наши города и объекты инфраструктуры. Она готовит удары по объектам ядерной энергетики и мы поделились доказательствами с партнерами" , - заявил Сибига.

Он отметил, что необходимо остановить российский террор. Одним из действенных путей для этого является предоставление Украине разрешения на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России.

"Прямым следствием этого будет уменьшение смертей наших воинов, мы остановим продвижение врага и защитим наши гражданские объекты. Это решение должно быть, и вся наша дипломатическая служба направлена на достижение этого решения" , - отметил Сибига.

С начала полномасштабного вторжения российские дроны и ракеты уже не раз пролетали возле украинских атомных электростанций. В частности, в "Энергоатоме" заявили, что увеличение подобных случаев может свидетельствовать о подготовке России к ударам по ядерной инфраструктуре Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия использует китайские спутники для съемки ядерных объектов Украины.