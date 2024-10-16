Рютте анонсировал заседание Совета Украина-НАТО в четверг

Очередное заседание Совета Украина-НАТО состоится в четверг, 17 октября. Оно пройдет на уровне министров обороны, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Со ссылкой на пресс-службу НАТО, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам Рютте, заседание Совета Украина-НАТО пройдет в четверг вечером. В его ходе министры обороны стран-членов Альянса встретятся со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Планируется, что в ходе встречи участники обсудят ситуацию на поле боя в Украине и самые неотложные потребности украинских защитников.

Рютте также добавил, что работа по созданию нового командования НАТО в Висбадене для координации помощи и подготовки солдат для Украины, а также по выполнению обещания выделить Украине 40 миллиардов евро в качестве военной помощи идет полным ходом.

"Союзники по НАТО предоставили Украине 20,9 миллиарда евро военной помощи в первой половине 2024 года, и союзники выполняют свои обязательства до конца года" , - подчеркнул генсек.

Стоит заметить, что предыдущее заседание Совета Украина-НАТО прошло 28 августа. В нем принимали участие послы стран НАТО.

Как отмечал тогда еще генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ходе заседания союзники заявили о планах увеличить военную помощь Украине.