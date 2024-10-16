Норвегия выделила Украине пакет помощи на €6,4 млн
Правительство Норвегии приняло пакет помощи Украине на 6,4 млн евро. Об этом во время совместного брифинга с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде, сообщает Укринформ.
"Мы выделили 6,4 млн евро от правительства Норвегии, чтобы поддержать Украину", - сказал министр.
По словам министра, Норвегия имеет несколько планов, которые будет применять исходя из того, закончится война в Украине или продолжится дальше.
"Что неизменно – это поддержка Украины и ее интеграция в НАТО. Мы боремся не только за Украину, но и за нас. У нас у всех есть неприятный опыт с Россией и ей нельзя доверять, а мы хотим жить в мире", — подчеркнул Эспен Эйде.