Норвегія виділила Україні пакет допомоги на €6,4 млн

Уряд Норвегії ухвалив пакет допомоги Україні на 6,4 млн євро.﻿ Про це під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде, повідомляє Укрінформ.

"Ми виділили 6,4 млн євро від уряду Норвегії, щоб підтримати Україну" , — сказав міністр.

За словами міністра, Норвегія має декілька планів, які буде застосовувати виходячи з того, закінчиться війна в Україні, чи продовжиться далі.