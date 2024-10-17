ISW: теория победы Путина – это истощение Украины, но ему не удастся

Нынешняя теория победы российского главы Владимира Путина в Украине направлена на затягивание войны и утверждает, что российские войска могут пережить западную поддержку Украины и сломать украинское сопротивление, выиграв войну на истощение, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики подчеркнули, что средне- и долгосрочные ограничения российского военного потенциала и военно-промышленного производства подорвут способность России поддерживать последовательные наступательные операции, направленные на затягивание войны и истощение Украины.

"Путин и российское военное командование обязали российских военных в течение года вести наступательные действия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины, которые имеют целью истощить украинские силы и не дать Украине накопить необходимую живую силу и материально-технические средства для проведения контрнаступательных операций, противостоящих российской инициативе на всем театре военных действий.

Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий как стратегический приоритет и продемонстрировали свою толерантность к длительным наступательным операциям, которые приводят к постепенному, ползучему продвижению, далекому от запланированных оперативных целей".

Теория победы Путина основывается на том, что российские войска будут проводить последовательные наступательные операции до бесконечности, но эти изнурительные штурмы, вероятно, настолько ухудшат состояние российской живой силы и техники, что российские войска будут вынуждены снизить темпы наступления по крайней мере на отдельных участках фронта, предоставляя украинским войскам возможность побороться и, возможно, перехватить инициативу на поле боя на этих участках.

ISW наблюдает постоянное повсеместное увеличение финансовых стимулов, которые российские власти предлагают за заключение военного контракта с Министерством обороны России, что свидетельствует о том, что Россия исчерпывает резервы добровольцев, желающих служить.

Россия в настоящее время полагается на восстановление больших, но ограниченных запасов техники советских времен, чтобы заменить значительные потери в Украине, и, как представляется, запасы истощаются все более быстрыми темпами.

Россия использует партнерские отношения с Северной Кореей и Ираном для приобретения боеприпасов и военной техники, а также сотрудничает с Китайской Народной Республикой (КНР) для приобретения критически важных компонентов для оборонного производства, но эти международные закупки не смогут удовлетворить все потребности России в материально-технических средствах в Украине.

Ключевые выводы ISW за 16 октября: