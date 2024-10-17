Киев атаковали беспилотники: поврежден многоквартирный жилой дом

Все российские БпЛА, которые атаковали Киев ночью 17 октября, удалось уничтожить, но в Деснянском районе города в результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила КГВА в Telegram.

"Предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат".

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

Попко отметил, что ударные беспилотники на Киев заходили волнами и с разных направлений.

Тревогу в столице объявляли 4 раза, суммарно опасность длилась 3,5 часа.

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