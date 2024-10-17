Київ атакували безпілотники: пошкоджено багатоквартирний житловий будинок
Усі російські БпЛА, які атакували Київ уночі 17 жовтня, вдалося знищити, але у Деснянському районі міста внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила КМВА у Telegram.
"Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат".
За його словами, інформація про постраждалих не надходила.
Попко зазначив, що ударні безпілотники на Київ заходили хвилями і з різних напрямків.
Тривогу у столиці оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала 3,5 години.
Передісторія:
- Російські війська вечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників. Повітряна тривога лунала у більшості областей.
- У Києві та області працювала ППО.
- Уночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області, внаслідок чого частина абонентів залишились без електропостачання.