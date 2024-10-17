Київ атакували безпілотники: пошкоджено багатоквартирний житловий будинок

Усі російські БпЛА, які атакували Київ уночі 17 жовтня, вдалося знищити, але у Деснянському районі міста внаслідок атаки пошкоджений багатоквартирний житловий будинок, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила КМВА у Telegram.

"Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат".

За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Попко зазначив, що ударні безпілотники на Київ заходили хвилями і з різних напрямків.

Тривогу у столиці оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала 3,5 години.

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