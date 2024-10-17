Кличко: В одном из районов Киева обнаружили обломок дрона на территории детсада

В Деснянском районе Киева после вражеской атаки был обнаружен обломок беспилотника на территории детского сада. В результате инцидента повреждено окно в помещении заведения, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его Telegram.

"В Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада. Разбито стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Пострадавших не обнаружили" , - сообщил он.

Также обломки беспилотника упали на открытой территории в том же районе, обошлось без повреждений и пострадавших.

Ночная атака дронов

Вечером 16 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников "Шахед". В ночь на 17 октября сирены также прозвучали в Киеве из-за вражеских дронов.

По данным КМВА, благодаря слаженной работе противовоздушной обороны и других подразделений Сил обороны все российские беспилотники, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были уничтожены.

В результате атаки в Деснянском районе поврежден многоквартирный жилой дом.