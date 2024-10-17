Кабмин просят запретить участие экстрасенсов в телемарафоне

Украинцы просят запретить участие экстрасенсов и представителей мистических учений в выпусках новостей и телемарафоне "Единые новости". Об этом говорится в петиции на сайте Кабинета министров Украины, пишет Владислава Ткаченко, РБК-Украина.

"В настоящее время украинские телеканалы часто приглашают многих известных экстрасенсов и других представителей мистических учений принять участие в выпусках новостей или выступить в телемарафоне с целью погадать на войну, сделать расклады таро и поделиться своими "предсказаниями" о дальнейшем ходе событий на фронте или об обстрелах украинских городов врагом" , - говорится в тексте петиции.

Автор указывает, что приглашение экстрасенсов в телемарафон, который финансируется из государственного бюджета, недопустимо. Это не только распространяет псевдонаучные утверждения, но и создает благоприятные условия для мошенничества. Особую опасность, по мнению автора, представляют экстрасенсы с пророссийским прошлым, которые могут продвигать скрытые месседжи.

Автор призывает к полному блокированию любых трансляций экстрасенсов в новостях и телемарафоне "Единые новости", поскольку это может негативно повлиять на сознание граждан. На данный момент петиция собрала более 500 подписей из необходимых 25 тысяч.

Телемарафон

Общеукраинский информационный телемарафон был запущен с началом полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2022 года. Целью было информирование населения о ситуации в Украине. В телемарафон входят медиахолдинги 1+1 Media, Starlight Media, Inter Media Group, телеканал "Рада" и "Мы - Украина".